Cambiaron fecha de pruebas escritas del concurso Contraloría General: así es el cronograma oficial

Desde el pasado lunes, 29 de septiembre, la Contraloría General de la República anunció en su página web la apertura de la inscripción a su concurso abierto de méritos 2024-2026.

Dentro de todo el proceso de selección, el ente de control explicó que la Universidad de Antioquia será la encargada de ser el operador técnico del concurso.

¿Qué es un concurso de méritos?

Según la entidad en su web, un concurso público de méritos es "un procedimiento objetivo de selección por medio del cual, se garantiza el acceso al empleo público de carrera administrativa, con fundamento en la idoneidad, capacidad, destreza y aptitud del aspirante“.

¿Qué es un empleo de carrera administrativa especial en la Contraloría General de la República?

La Contraloría mencionó que este tipo de empleo es “el conjunto de tareas, funciones y responsabilidades asignadas a un cargo según su nivel dentro de la estructura funcional de la entidad, cuya provisión se ha hecho a través de un concurso público de méritos cumpliendo las reglas técnicas del sistema de administración de personal”.

Dicho lo anterior, la entidad anunció su primera modificación en el cronograma, se trata de la fecha de la presentación de la prueba escrita.

¿Cuándo serán las pruebas escritas del concurso de la Contraloría 2024 - 2026?

Pues bien, la Contraloría General de la República informó que la nueva fecha para la aplicación de las pruebas escritas será el 8 de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma divulgado en el comunicado del Consejo Superior de Carrera Administrativa.

Fases del concurso de méritos de la Contraloría

Convocatoria.

Inscripción.

Análisis de requisitos mínimos y generación de listas de admitidos y no admitidos.

Aplicación de pruebas.

Conformación de lista de elegibles.

Nombramiento en periodo de prueba.

Fechas del concurso de méritos de la Contraloría

Las inscripciones, el cargue de documentos y la formalización de la inscripción será del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

La publicación de los aspirantes admitidos y no admitidos será el 21 de octubre de 2025.

Citación para las pruebas escritas será el 6 de enero de 2026.

La aplicación de las pruebas escritas será el 8 de febrero de 2026.

La publicación de los resultados de dichas pruebas se dará el 7 de abril de 2026.

Las reclamaciones contra estos resultados serán el 8, 9 y 10 de abril de 2026.

La publicación de los resultados consolidados del concurso por convocatoria y sede de trabajo será el 26 de octubre de 2026.

La publicación de las resoluciones que conforman las listas de elegibles por convocatoria y sede de trabajo serán, finalmente, el 2 de diciembre de 2026.

Si usted desea ver el cronograma completo y al detalle, puede hacer clic en el siguiente enlace: https://concursocgr2024-2026.com.co/statics/portal/prd/avisos/CRONOGRAMA%20CONCURSO%20CGR%202024-2026.pdf?version=1759360551114

