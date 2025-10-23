Petro asegura que la constituyente será de iniciativa popular y no un proyecto “refundacional”

El presidente Gustavo Petro precisó que el proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente será de iniciativa popular y estará bajo la orientación de un comité ciudadano, luego de que el Ministerio de Justicia, encabezado por Eduardo Montealegre, divulgara el primer borrador del texto que busca dar trámite a esa propuesta.

En su mensaje, Petro explicó que el documento elaborado por el ministro será corregido por organizaciones sociales que integrarán el comité pro constituyente, el cual tendrá la tarea de recoger las firmas necesarias para presentarlo al Congreso.

“El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

“El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas, y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, añadió.

El presidente aclaró además que no se trata de una refundación del Estado, sino del desarrollo del Estado Social de Derecho establecido en 1991, argumentando que una “casta” dentro del poder público ha impedido su plena aplicación.

“No estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991. Pero hay que desarrollarlo, y eso es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional”, explicó Petro.

Petro concluyó que el propósito de esta convocatoria es permitir que el pueblo se exprese como constituyente para hacer realidad los principios de la Constitución vigente: “Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva realidad”.