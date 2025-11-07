Luis Herney Vargas lidera transformación educativa de Caldas: conozca al secretario de Educación

Colombia

Caldas sigue marcando historia en el país. Bajo la dirección del secretario de Educación, Luis Herney Vargas Barrera, el departamento alcanzó los mejores resultados en las pruebas Saber 11 – 2025A de los últimos años y consolidó una transformación educativa integral que combina excelencia académica con formación artística, cultural y humana.

“Caldas está de fiesta. Estos resultados son el reflejo de un sistema educativo vivo, comprometido y apasionado, donde los maestros y los estudiantes creen en el poder de la educación como motor de cambio”, afirmó Vargas Barrera.

Los indicadores evidencian un avance sostenido y una reducción notable en la brecha frente al promedio nacional, demostrando que Caldas avanza hacia una educación más equitativa y de calidad ￼.

Educación que suena a transformación: “Entonando Notas de Paz”

El programa ‘Entonando Notas de Paz’ se ha convertido en un emblema de la Secretaría de Educación de Caldas. Gracias al impulso del secretario Vargas Barrera, el gobernador de Caldas Henry Gutiérrez y demás actores departamentales las bandas sinfónicas estudiantiles del departamento se han posicionado como referentes a nivel nacional e internacional, llevando el nombre de Caldas a los más altos escenarios culturales, incluso ya están inscritos para el mundial de bandas sinfónicas del 2026.

Durante el 2025, las bandas escolares han logrado una histórica cosecha de premios:

Premios Nacionales y Regionales

Banda Sinfónica I.E. Neira: Primer Puesto en el Concurso Nacional de Bandas – Paipa (Boyacá) y en La Vega (Cundinamarca).

Banda Sinfónica I.E. Marino Gómez Estrada – Aguadas: Primer Puesto en Tocancipá y Paipa (Boyacá).

Banda Sinfónica I.E. Gerardo Arias Ramírez – Villamaría: Primer Puesto en Anapoima (Cundinamarca).

Banda Sinfónica Infantil Nuestra Señora del Rosario – Neira: Primer Puesto en Viterbo y Segundo Puesto en Paipa (Boyacá).

Banda Sinfónica Infantil I.E. Marco Fidel Suárez – Pácora: Segundo Puesto en Anapoima.

Banda Sinfónica I.E. San Pablo – Victoria: Primer Puesto en La Vega (Cundinamarca).

Resultados Internacionales

Banda Sinfónica I.E. Neira: Primer Puesto en el Festi-Band República Dominicana y Primer Puesto en el Certamen Internacional de Bandas – Galicia, España.

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas “Hernán Bedoya Serna”: reconocida como embajadora cultural del departamento.

“Cada nota que interpretan nuestros jóvenes es un mensaje de esperanza, disciplina y convivencia. Este programa ha unido a los municipios y ha mostrado al país que en Caldas la paz también se construye con música”, expresó el secretario Vargas Barrera.

Gestión con visión y sostenibilidad

Por otro lado, el liderazgo del secretario se refleja en estrategias que fortalecen tanto la excelencia académica como la formación integral, priorizando:

La actualización pedagógica de los docentes.

Las alianzas interinstitucionales con enfoque innovador.

Los programas de permanencia escolar y bienestar estudiantil.

Dato adicional

Como parte de la visión a largo plazo, la Secretaría de Educación de Caldas deja capacidad instalada con el programa Todos Aprendamos a Leer, que refuerza la comprensión lectora desde primaria.

Este proyecto busca garantizar que los niños y niñas del departamento alcancen mejores desempeños en los próximos años, consolidando un modelo educativo de excelencia sostenible y humana.