Nuevo ataque sicarial en complejo habitacional en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico

Varios hechos delictivos se han presentado las últimas semanas en el complejo habitacional de Ciudad Mallorquín en Puerto Colombia, Atlántico, sin que hasta el momento se conozcan versiones oficiales sobre la situación de inseguridad.

Este viernes, 7 de noviembre, tuvo lugar un nuevo episodio criminal a las afueras del conjunto residencial Speranza, en el complejo residencial ubicado en el área metropolitana de Barranquilla.

Al parecer, el hecho se generó cuando sicarios en motocicleta abordaron a un ciudadano y lo atacaron con armas de fuego en varias oportunidades.

Tras el atentado, los presuntos sicarios huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Navarro Santana, de 30 años.

El ciudadano fue llevado a un centro de salud, donde permanece siendo atendido con pronóstico reservado.

Aunque este medio consultó a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la situación, no hubo respuesta oficial sobre la ola de hechos delictivos que se presentan en el complejo habitacional Ciudad Mallorquín.