Ofrecen recompensa de $50 millones por agresor de un perro en Antioquia. Foto: Cortesía, Gobernación de Antioquia y Getty Images.

A raíz de la indignación que ha causado el caso de maltrato animal en el que un hombre golpeó a un perro hasta causarle la muerte, la Gobernación de Antioquia anunció el ofrecimiento de una recompensa de $50 millones para agilizar el hallazgo de Fernando Alonso Oviedo, señalado como responsable del crimen.

En la escena, que se viralizó en redes sociales, se observa cómo el hombre golpea en repetidas oportunidades al animal y, finalmente, lo tira contra el piso. El impacto de este último golpe habría acabado con la vida del perro.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, rechazó la agresión :“qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”.

Según los testimonios que han recibido las autoridades locales, este caso de crueldad animal ocurrió en el municipio de Sonsón donde reside Oviedo. Los operativos de búsqueda también se han extendido al Sur de Bolívar, donde suele trasladarse el agresor.