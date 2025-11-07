Policía Nacional despliega dispositivo de seguridad para la IV Cumbre CELAC – Unión Europea
De manera articulada con las Fuerzas Militares y las autoridades locales, se integrarán capacidades de vigilancia aérea, marítima y terrestre, para garantizar un dispositivo coordinado con enfoque en la seguridad humana y la protección de los participantes.
Santa Marta
Un total de 1.524 uniformados de la Policía Nacional estarán dispuestos para garantizar la seguridad durante la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) 2025.
La entidad informó que se realizarán patrullajes aéreos con el helicóptero ‘Halcón’ y Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, con el propósito de ejercer vigilancia preventiva en los sectores estratégicos de la capital del Magdalena durante el desarrollo del evento, que reúne a mandatarios y representantes internacionales.
Asimismo, se establecerán perímetros de seguridad en el Centro Histórico, hoteles sede, sitios turísticos, y terminales aéreas y terrestres; así como un despliegue especial en los corredores viales de acceso a la ciudad.