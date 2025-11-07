Policía Nacional despliega dispositivo de seguridad para la IV Cumbre CELAC – Unión Europea

Santa Marta

Un total de 1.524 uniformados de la Policía Nacional estarán dispuestos para garantizar la seguridad durante la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) 2025.

La entidad informó que se realizarán patrullajes aéreos con el helicóptero ‘Halcón’ y Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, con el propósito de ejercer vigilancia preventiva en los sectores estratégicos de la capital del Magdalena durante el desarrollo del evento, que reúne a mandatarios y representantes internacionales.

Asimismo, se establecerán perímetros de seguridad en el Centro Histórico, hoteles sede, sitios turísticos, y terminales aéreas y terrestres; así como un despliegue especial en los corredores viales de acceso a la ciudad.