Prevenir, educar y conectar: el futuro de la salud en Colombia

En el marco del evento ‘Innovación en Salud’, organizado por Prisa Media, expertos y líderes del sector analizaron los retos actuales del sistema de salud colombiano y la necesidad de fortalecer la prevención desde las políticas públicas.

El consultor y docente John González, abrió la conversación destacando que la salud debe abordarse desde la política pública, entendiendo que “todo es política y todos hacemos parte de ella”.

Explicó que los desafíos globales como el envejecimiento poblacional, el cambio climático, las migraciones y el aumento de las desigualdades, exigen políticas más simples, intersectoriales y con capacidad de respuesta real. Subrayó que “los problemas complejos requieren soluciones complejas, y eso demanda talento humano, gobernanza y coordinación entre sectores”.

Por su parte, Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, aseguró que “la prevención siempre va a ser la mejor herramienta para llegarle a la gente”. Señaló la importancia de fortalecer el control de vectores en los hogares y promover la apropiación social del conocimiento. “En un país tropical como Colombia, ninguna medida será efectiva si no comenzamos desde casa. La salud pública no se queda quieta”, afirmó.

En esa misma línea, Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty, explicó que existen 3 tipos de atención preventiva “la primaria que se hace antes de enfermarse, la secundaria cuando buscamos evitar una complicación, y la terciaria para reducir secuelas”. Aseguró también que la salud depende en gran medida de los hábitos y del entorno: “Nuestro estado de salud tiene que ver con lo que hacemos cuando no estamos en el médico”.

Ejemplo de esto es Ruth Ortiz, sobreviviente de cáncer de mama, quien reforzó la idea de que la prevención va más allá de la atención médica. “El factor tiempo es fundamental. Gracias al autoexamen pude detectarlo cuando era tratable y así fue” expresó.

Así mismo destacó su experiencia en Remo Arriba en Rosas, organización de la que es cofundadora, en donde reúne a más de 20 mil mujeres sobrevivientes del cáncer para promover el canotaje como una práctica que mejora la movilidad, previene complicaciones y fortalece el bienestar físico y emocional.

Finalmente, desde una mirada internacional, Conrado Gómez, director de estudios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, destacó que Colombia cuenta con uno de los sistemas de salud más amplios de la región. Aseguró que “no hay que reformar el sistema para hacer las cosas, solo hay que hacerlas” e insistió en que la prevención debe estar integrada en todo el servicio de salud.

Así, los expertos coincidieron en que el futuro del sistema de salud colombiano pasa por fortalecer la prevención, promover la educación, aprovechar la tecnología y construir políticas públicas que integren a todos los sectores. La prevención, reafirmaron, no solo salva vidas, sino que también impulsa el desarrollo social y económico del país.