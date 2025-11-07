Procuraduría llama a juicio a Olmedo López por irregularidades en obras de reconstrucción de Mocoa

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Eduardo José González, por irregularidades en las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo) financiadas con recursos de regalías.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio Público, los proyectos tenían comprometidos más de 185.000 millones de pesos.

El ente de control sentenció que tanto Olmedo López como González habrían omitido sus funciones tendientes a reencauzar los proyectos de inversión para superar distintos obstáculos, lograr que se ejecutaran de forma exitosa, así como falencias en la estructuración de los proyectos.

“Esa situación habría ocasionado que los contratos no se ejecutaran en los términos establecidos, que se suspendieran e incluso otros no se iniciaran, tanto así que a la fecha el proyecto no se ha culminado”, afirmó el ente de control.

La Procuraduría determinó que no se encontraron justificaciones para el retraso de las obras, por lo cual las presuntas conductas de Olmedo López y Eduardo José González fueron calificadas como faltas gravísimas.

El proyecto de inversión por más de 185.000 millones de pesos, incluía 17 contratos de obra y 11 de interventoría. Con dichos proyectos se buscaba realizar 56 obras de mitigación de riesgo de los proyectos que ya se habían comenzado para la reconstrucción de Mocoa.