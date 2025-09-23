“Acudiré a la justicia las veces que me necesite”: Olmedo López declara contra Berenice Bedoya
El cerebro del saqueo de la UNGRD aseguró que sigue a la espera del preacuerdo con la Fiscalía.
Olmedo López, protagonista del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara, Berenice Bedoya.
A su llegada, López aseguró que está dispuesto a comparecer las veces que sea necesario ante la justicia.
“Acudiré las veces que la justicia me necesite, y sigo esperando el preacuerdo de la justicia”, afirmó.