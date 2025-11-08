4% del territorio nacional registra riesgos de seguridad en comicios electorales, según Procuraduría

Desde Cartagena, el procurador general, Gregorio Eljach, habló sobre el panorama de la seguridad frente a los próximos comicios electorales, al tiempo que hizo un llamado a la paz electoral. De acuerdo con el jefe del ministerio público, tras una reunión con autoridades se pudo identificar el mapa de riesgo.

“Nosotros hemos participado de la junta que se llama plan democracia con las fuerzas militares y la policía, nos han indicado con mapa de riesgo que hay un total máximo del 4% del territorio nacional, que se podría ver comprometido en marzo cuando haya elecciones; son perspectivas que hay desde ahora. Como eso no puede permitirse, entonces se está trabajando y junto con ellos, los estamos acompañando para garantizar que haya orden”, indicó el procurador.

Hizo un llamado general a frontal con respecto al debate político.

“Discutamos nuestras diferencias, pero tranquilamente, en armonía. No hay que estar de acuerdo con el contradictor, pero tampoco hay por qué insultarlo o descalificarlo. Tenemos que ser más civilizados y tolerantes”, sostuvo.

El procurador también llamó la atención frente a las constantes disputas y enfrentamientos de ciudadanos en redes sociales e hizo un llamado a la reflexión.