Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovido en el Congreso: esto dijo
Juan Camilo Gómez, abogado experto en los asuntos de propiedad intelectual, analizó en W Sin Carreta la viabilidad de este proyecto de ley que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales con contenidos obscenos y denigrantes.
Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo
05:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Este viernes, 7 de noviembre, habló en W Sin Carreta el abogado Juan Camilo Gómez, experto en los asuntos de propiedad intelectual, quien analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso, que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales con contenidos obscenos y denigrantes.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo
05:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles