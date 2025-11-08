W Sin CarretaW Sin Carreta

Tendencias

Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovido en el Congreso: esto dijo

Juan Camilo Gómez, abogado experto en los asuntos de propiedad intelectual, analizó en W Sin Carreta la viabilidad de este proyecto de ley que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales con contenidos obscenos y denigrantes.

Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo

Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo

05:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Este viernes, 7 de noviembre, habló en W Sin Carreta el abogado Juan Camilo Gómez, experto en los asuntos de propiedad intelectual, quien analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso, que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales con contenidos obscenos y denigrantes.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo

05:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad