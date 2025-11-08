Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovido en el Congreso: esto dijo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abogado analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso: esto dijo

Este viernes, 7 de noviembre, habló en W Sin Carreta el abogado Juan Camilo Gómez, experto en los asuntos de propiedad intelectual, quien analizó el proyecto de ley ‘Letras Decentes’, promovida en el Congreso, que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales con contenidos obscenos y denigrantes.

