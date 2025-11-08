¿Cómo solicitar una incapacidad permanente por hernia discal? Proceso y casos que aplican

Cuando se tiene un accidente laboral o se sufre una enfermedad, el empleado está en su derecho de asistir a un médico para determinar si requiere o no una incapacidad, documento que se otorga para que el ciudadano pueda recuperarse o asistir a los tratamientos médicos establecidos en los que necesita “un descanso físico que le impide trabajar”, explica el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En Colombia existen diferentes tipos de incapacidades, donde cada una determina un plazo de tiempo y el motivo por el que se otorga; estas deben ser radicadas ante la entidad competente para el reconocimiento del pago por parte de la ARL o EPS, según sea el caso.

¿Cómo solicitar una incapacidad permanente y pensión de invalidez en el trabajo?

Según explica el Ministerio de Justicia, en caso de haber sufrido algún tipo de accidente o enfermedad laboral:

Debe ir a su EPS para que lo allí lo examinen y lo remitan ante la ARL para que un médico laboral determine el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

Recuerde que si sufre algún accidente laboral tiene que reportarlo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la ARL o a la persona encargada del área de salud y seguridad en el trabajo.

Debe verificar que haya cotizado siquiera 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez, si el dictamen de pérdida de fuerza de trabajo fue del 50% o más.

Una vez verificados los anteriores requisitos, podrá solicitar pensión de invalidez de origen profesional, para ello, deberá presentar solicitud ante la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado el trabajador para hacer la solicitud, aportando la documentación exigida para este fin.

¿Cómo solicitar una incapacidad permanente en casos de hernia discal?

Es importante destacar que los diagnósticos de hernia discal sí significan una incapacidad permanente.

La persona está incapacitada para realizar cualquier tipo de trabajo, ya que las secuelas de la hernia discal limitan gravemente su movilidad y su capacidad para llevar a cabo tareas laborales, incluso las más simples.

Por lo tanto, si en su EPS le diagnostican hernia discal, podrá ejecutar de inmediato el paso a paso previamente mencionado.

¿Qué es una hernia discal?

Cuando tenemos una hernia discal no solo la sentimos a nivel físico, sino emocional, pues se relaciona directamente al nivel de calidad de vida, llenando a quien las padece de un sinfín de temores al respecto por ver un inevitable deterioro, para abrirnos un poco el panorama, el doctor Diego Gómez, neurocirujano y cirujano de columna, habló en Salud y Algo Más sobre las hernias discales.

“Nuestra columna está hecha para deteriorarse con el tiempo, el proceso de envejecimiento es lo que puede generar una hernia discal. El dolor permanente de espalda que puede despertarnos en la madrugada, acompañado de déficit neuronal, es el motivo que nos debe llevar a consulta”, explicó el experto.

Del mismo modo, agregó que el sobrepeso puede generar complicaciones en la columna y, por ende, su proceso degenerativo será muy lento.

“Si fuéramos conscientes de que nuestra columna está envejeciendo, aprenderíamos a cuidarla desde temprana edad. Agachándonos de manera adecuada con nuestras rodillas, evitando levantar objetos de forma inadecuada, haciendo actividad física para potenciar el centro de nuestro cuerpo, entre más factores”, agregó.

Además, dio una fuerte declaración sobre su profesión y especialidad, asegurando que la cirugía siempre debe ser el último recurso.

“Soy un cirujano de columna, pero la cirugía debe ser el último recurso después de agotar muchas alternativas. Más del 95% de los pacientes que acuden a una consulta con una hernia discal no requieren cirugía, el pilar del tratamiento es la terapia física y bajar de peso, así los síntomas disminuirán con el tiempo”, reveló.

El experto, finalmente agregó algunas prevenciones para las hernias discales, refiriéndose lo que puede provocar que estas aparezcan.

