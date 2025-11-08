🔴EN VIVO Lotería de Medellín: Siga el sorteo de este 7 de noviembre de 2025

La Lotería de Medellín se creó en 1923, teniendo como principal objetivo el 35% a la construcción de la vía al mar y posteriormente establecida como Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada para captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres.

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda

El juego está clasificado en la categoría lotería tradicional o de billetes. Además, la mecánica de la lotería se basa, básicamente, “en acertar el Premio Mayor de cuatro cifras y su serie, adicionalmente, el plan de premios ofrece múltiples opciones de ganar gracias a los premios secos y al pago de algunas Aproximaciones al Mayor”.

Resultados Lotería de Medellín hoy 7 de noviembre de 2025

Este 7 de noviembre de 2025 se jugó la Lotería de Medellín por un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo es:

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

Para comercializar la Lotería de Medellín se cuenta con una red de distribuidores, los ‘loteros de confianza’, localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $7.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $21.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

En la misma página web de la Lotería de Medellín se explica que hay tres medios para comprar el billete.

Canal tradicional de lotería física

Acá explican que este tipo de compra se puede hacer por medio de la red de distribución de agencias autorizadas y loteros del país.

Canal electrónico

En su segunda forma, se puede hacer a través de las terminales móviles que manejan los loteros o que se encuentran en los puntos de venta fijos: Gana, Baloto, Gane, Paga Todo Para Todo y Loticolombia.

Canal virtual Lottired.net

Finalmente, en el medio virtual se puede comprar la Lotería de Medellín por internet, pagando con su tarjeta débito o crédito, ingresando a www.lottired.net y escogiendo el número y serie que desee.

Recuerde que puede verificar si su número se ganó algún premio en este link: https://loteriademedellin.com.co/resultados/consultar-tu-numero-ganador/

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Medellín?

Las personas que deseen participar en la Lotería de Medellín tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno.

Sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 15.000′000.000 pesos.

Premio Seco de 1.000′000.000 pesos.

Premio Seco de 700′000.000 pesos.

Premio Seco de 100′000.000 pesos.

Premio Seco de 50′000.000 pesos.

Premio Seco de 20′000.000 pesos.

Premio Seco de 15′000.000 pesos

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

