Idilio TV: La apuesta de Gabriela Tafur por crear el “Netflix” de las novelas en formato vertical

Gabriela Tafur, conocida por su trayectoria como abogada y presentadora, pasó por los micrófonos de W Radio Fin de Semana para hablar de su faceta como empresaria. Hoy es la CEO y fundadora de Idilio TV, su propia plataforma de streaming, una idea que nació mientras cursaba su maestría en negocios en Stanford.

Estando en la “cuna de la innovación”, se dio cuenta de que el consumo de entretenimiento estaba cambiando. Vio que la televisión tradicional “está muriendo más” y que el futuro del consumo sería “100% vertical”, es decir, en el celular. En ese momento, decidió combinar esa tendencia con la cultura que mejor conoce Latinoamérica: “las novelas”.

La plataforma busca rescatar la cultura “novelera” latinoamericana, pero adaptada a la audiencia actual. Gabriela explicó que la gente hoy consume en redes como TikTok y, si el contenido no engancha en 3 segundos, “la gente simplemente swaipea” (desliza hacia abajo). Por eso, Idilio TV crea micro-novelas que son una mezcla, en sus palabras, de “TikTok y Televisa”, diseñadas para enganchar de inmediato.

Sobre el futuro, Tafur reveló su ambición de convertir a Colombia en un centro de producción internacional, similar a como Corea exportó su cultura. Su objetivo es claro: “Yo quiero ser Netflix”. Busca que Idilio TV se convierta en la compañía de distribución de contenido vertical “más importante del mundo”, pero creada desde Colombia.

