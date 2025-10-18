Así se hacen los ‘Candlelight Concerts’: “Alcanzamos las 9.000 velas”
En W de Fin de Semana, Catarina Pacini habló de los conciertos de Candlelight Concerts en Colombia.
06:33
‘Candlelight Concerts. FOTO: Cortesia
Catarina Pacini, productora, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de como se logra Candlelight Concerts, espectáculos con música clásica que son decorados con miles de velas que adornan el escenario.
¿Cómo se logran los escenarios del Candlelight Concerts?
“Es un trabajo de equipo inmenso y como vieron toda la magia viene de nuestras velas. Son miles y miles de velas; en el caso del Teatro Colón, por ejemplo, alcanzamos las 9000 velas, con las que vamos decorando no solamente el escenario, sino toda la sala, todo el foyer, todo el edificio como tal.”
¿Cómo es el protocolo de seguridad con las velas?
“Lamentablemente, les tengo una mala noticia y es que las velas no son de verdad, no traen llama. Y esto, justamente, es por temas de seguridad. Sería imposible porque 8000 velas, ya estarían apagadas en el momento de empezar el concierto y ni hablemos del tema de seguridad”.
¿Cómo eligen a los artistas que presentan en cada espectáculo?
“Los artistas siempre son locales, entonces en cada ciudad de Colombia y del mundo contamos con cuartetos o pianistas locales de la ciudad en las que estamos. En el caso de Bogotá es el cuarteto de la Sinfónica Nacional y también vamos a tener el cuarteto de la Nueva Filarmonía. En cuanto al repertorio, tenemos más de 200 programas a nivel global de Candlelight, desde lo más clásico, como Mozart, Vivaldi, Beethoven, a lo más moderno. Puede ser himnos de rock de los 80, clásicos de Halloween y tributos a las temporadas del año”.
Escuche la entrevista completa aquí:
