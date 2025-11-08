Inauguran tecnología biométrica para fortalecer control migratorio en Aeropuerto de Santa Marta

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la instalación de equipos de control migratorio biométrico (BIOMIG) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, como parte de los resultados concretos derivados de la IV Cumbre CELAC–UE, realizada en la capital del Magdalena.

“Esta modernización busca incrementar la capacidad operativa de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y ofrecer un servicio más ágil, seguro y moderno a los pasajeros nacionales e internacionales que transitan por la terminal aérea”, aseguró la Cancillería.

El sistema BIOMIG permitirá agilizar los procesos de control migratorio mediante tecnología biométrica de reconocimiento de iris o rostro, garantizando mayor eficiencia y seguridad en la identificación de los viajeros.

El Ministerio agregó: “Con la implementación de BIOMIG en Santa Marta se fortalece la presencia institucional del Estado en los puntos de entrada y salida del país, garantizando una migración ordenada, regulada y segura, y al mismo tiempo apoyamos la conectividad y proyección internacional de la región Caribe”.

Los equipos, instalados con el apoyo de Fontur, permitirán optimizar los tiempos de atención y ampliar la cobertura del servicio, beneficiando tanto a turistas internacionales como a ciudadanos colombianos que ingresan o salen del país desde Santa Marta.

