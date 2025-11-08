Presidente Petro participará en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe
Se espera la presencia de dirigentes de los 33 países miembros de la Celac y de representantes de los 27 países de la Unión Europea.
Santa Marta
El gobierno de Colombia, en su condición de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), será anfitrión de la IV Cumbre Celac–UE, programada para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.
Previo a esa cita, y con la articulación de organizaciones, movimientos sociales y sindicales del continente y de Colombia, se realiza la III Cumbre Social de los Pueblos, instancia de integración y participación de expresiones sociales y civiles. Este encuentro tiene lugar en Santa Marta los días 8 y 9 de noviembre, en continuidad con las ediciones de Buenos Aires (2023) y Tegucigalpa (2024).
Los ejes temáticos de esta III Cumbre Social incluyen:
Nuestra zona de paz
Trabajo, migraciones y derechos
Reforma Agraria integral y soberanía alimentaria
Justicia ambiental y lucha contra la crisis climática
Lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y nueva arquitectura financiera del Sur Global
Comunicación, cultura y batalla de ideas
Salud, soberanía sanitaria y abordaje integral de las drogas