Presidente Petro participará en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe/ Presidencia.

Santa Marta

El gobierno de Colombia, en su condición de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), será anfitrión de la IV Cumbre Celac–UE, programada para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.

Previo a esa cita, y con la articulación de organizaciones, movimientos sociales y sindicales del continente y de Colombia, se realiza la III Cumbre Social de los Pueblos, instancia de integración y participación de expresiones sociales y civiles. Este encuentro tiene lugar en Santa Marta los días 8 y 9 de noviembre, en continuidad con las ediciones de Buenos Aires (2023) y Tegucigalpa (2024).

Los ejes temáticos de esta III Cumbre Social incluyen:

Nuestra zona de paz

Trabajo, migraciones y derechos

Reforma Agraria integral y soberanía alimentaria

Justicia ambiental y lucha contra la crisis climática

Lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y nueva arquitectura financiera del Sur Global

Comunicación, cultura y batalla de ideas

Salud, soberanía sanitaria y abordaje integral de las drogas