¿Quién es Faber Burgos, uno de los primeros colombianos que podría ir al espacio?
Faber Burgos, primer colombiano en ir al espacio, habló en W Sin Carreta sobre la convocatoria internacional de la agencia SERA en la que está participando para ir al espacio.
Faber Burgos
Faber Burgos, el divulgador científico colombiano, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la convocatoria internacional de la agencia SERA en la que está participando para ir al espacio.
“Para mí esto es supremamente importante porque de verdad estamos haciendo el esfuerzo por promover ciencia tecnológica, ingeniería, matemáticas, artes, humanidades, en nuestra sociedad”, dijo.
Según contó, esto ha sido un proceso que arrancó desde hace ocho años con el objetivo y con la intención de divulgar ciencia al público latinoamericano. “Más exactamente en el año 2017, donde empezamos a hablar de temas afines a la astronomía y a la ciencia básica que pudieran entender todos los jóvenes, todos los niños”.
Burgos, en 2024 lanzó una globosonda que se acercó a una altitud aproximada de 35.000 metros de altura e hizo el despliegue de mil semillas en todo el llano colombiano.
“Pudimos esparcir varias especies nativas de Colombia, Fue algo muy bonito, muy interesante, se logró el objetivo, nunca había ocurrido antes”, afirmó.
