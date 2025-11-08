Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia: “El país que recibimos está devastado”

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso, luego de su investidura. Foto: EFE / LUIS GANDARILLAS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, sostuvo este sábado 8 de noviembre, que el país que recibe “está devastado” por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una “economía quebrada”, con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como el nuevo mandatario del país suramericano.

“El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza”, sostuvo Paz ante los parlamentarios y delegaciones nacionales e internacionales invitadas a su investidura.

El nuevo presidente boliviano afirmó que les han dejado “un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, con “filas interminables” de vehículos que buscan combustible, “mercados vacíos, salarios que no alcanzan”, aludiendo a la crisis económica que vive el país.

También señaló que los gobernantes salientes “dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente”, con un déficit alto y empresas públicas “convertidas en botines políticos”.

“Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas (...) Nos dejan con una deuda de 40.000 millones. Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia, porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes”, advirtió.

Según Paz, las autoridades salientes “dejaron agujeros financieros imposibles de justificar” y “la corrupción se volvió el sistema y la mentira, la política de Estado”.

“Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza? ¿Por qué hay gente, familias que no tienen qué comer el día de hoy, si éramos tan ricos con tanto gas y con el litio como futuro? Van a responder a la patria por la pobreza y necesidad de cada boliviano y cada boliviana”, insistió.

El político centrista manifestó que “si nos dejamos pobres, no tenemos por qué ser pobres” y que “todo presente y futuro es mejor que el pasado”.

“Nosotros somos el presente y el futuro y vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad que se ha generado para todos los bolivianos”, expresó.

Rodrigo Paz fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Transmisión de mando en Bolivia: el nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira asume y da su primer discurso haciendo una radiografía de la pobreza y muchos otros problemas que tiene el país, después de dos décadas gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS). pic.twitter.com/t6GSvrKgVc — MCC Televisión (@MCCTelevision) November 8, 2025

