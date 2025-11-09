Defensoría exige la liberación de los militares secuestrados en Tame, Arauca

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo se refirió al secuestro de cinco militares en Tame, Arauca.

“El día de hoy, cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame (Arauca), después de haber sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal”, señaló la entidad.

El órgano humanitario exigió la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. “De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes”, advirtió la Defensoría en su cuenta de X.

Asimismo, la Defensoría reafirmó su disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar la libertad de los uniformados y de todas las personas que permanecen secuestradas.