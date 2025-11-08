Crisis de medicamentos en Colombia: Quejas, tutelas y deudas, según hallazgos de la Defensoría
Claudia Vaca, delegada de salud de la Defensoría del Pueblo, habló en W Fin de Semana sobre los hallazgos en medio de la crisis de medicamentos en Colombia: quejas triplicadas, tutelas al alza y deudas billonarias.
15:10
Imagen de referencia. Foto: Getty Images