MinSalud respondió a la Corte Constitucional y aseguró que no hay desabastecimiento de medicamentos

La cartera de Salud señaló que, aunque persisten retos administrativos y financieros que afectan la entrega de medicamentos en el país, no hay una crisis de desabastecimiento, dijo que se viene trabajando con la industria y los diferentes actores del sistema de salud para superar las dificultades en la distribución y entrega de los medicamentos.

Agregó que entre las medidas que se vienen implementando para garantizar la disponibilidad de medicamentos están, la compra centralizada para enfermedades huérfanas, la distribución de 819.346 frascos de DLT para VIH, apoyo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos, Impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer, reforzamiento de la vigilancia farmacéutica y la creación de un tablero de consulta pública con información actualizada.

Por otra parte, destacó el avance en la descongestión de trámites de medicamentos del Invima, que muestra, según el ministerio, un avance significativo, pues de los 26.049 trámites pendientes en noviembre de 2023, ya fueron resueltos, 23.229 con corte al 23 de septiembre de 2025.

En este plan se priorizan los trámites de medicamentos en desabastecimiento o en riesgo de estarlo, no obstante, advirtió que la entrega final de los medicamentos depende de decisiones comerciales de fabricantes e importadores.

Finalmente, afirmó que, en cuanto al manejo de los recursos, la ADRES redujo el tiempo para los giros directos y los procesos de auditoría.