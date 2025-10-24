Defensoría insta a Nueva EPS a garantizar servicios y entrega de medicamentos en Pamplona

Pamplona

La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud de Pamplona, están haciendo un llamado a la Nueva EPS, a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los dispensarios farmacéuticos que operan en la región para que adelanten procesos de conciliación de cuentas y garanticen el flujo adecuado de recursos, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación de servicios de salud y la entrega oportuna de medicamentos a la población.

Es que actualmente, 15.377 personas afiliadas a la NUEVA EPS en el régimen subsidiado, equivalentes al 32.68% del total de 47.077 afiliaciones en el municipio, han quedado sin atención en los servicios de segundo nivel que presta el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, institución que además atiende a siete municipios de la provincia.

Pese a que la institución anunció que mantendrá la atención solo en casos de urgencias vitales, la suspensión generalizada de los servicios de segundo nivel representa una afectación directa, grave y generalizada al derecho fundamental a la salud. Esta medida impide el acceso a consultas especializadas, procedimientos diagnósticos, cirugías programadas, tratamientos médicos y demás servicios esenciales para quienes los requieren, dijo el Ministerio Público.

“Recordemos que Pamplona y la provincia tienen mucha población flotante que hace referencia a los estudiantes y también a las personas migrantes. Nueva PS es la que más usuarios del sistema tiene y por lo general también hacen relevancia el adulto mayor. Entonces estamos frente a una crisis del sistema bastante complicada, bastante grande. Nosotros hemos denominado que esto es un genocidio en el sector salud”, enfatizó Catherine Serrano, representante de los usuarios del hospital San Juan de Dios.