“El fútbol no se acaba, simplemente se transforma”: Natalia Gaitán, ex Selección Colombia

Natalia Gaitán, una de las referentes históricas, excapitana de la Selección Colombia Femenina y campeona panamericana, pasó por los micrófonos de W Radio Fin de Semana para hablar sobre su nueva vida después del fútbol profesional. Tras “colgar los guayos”, Gaitán asumió un nuevo rol como Gerente Deportiva del club Tigres en México, un equipo que se encuentra en plena competencia en los cuartos de final de la liga.

La exjugadora describió esta transición de la cancha a la oficina como un “reto gigante” y un “desafío” que no fue decidido de un día para otro. Su historia cambió cuando asimiló una frase que alguien le dijo y que marcó su futuro: “El fútbol no se acaba, simplemente se transforma”. Fiel a esa idea, aunque ya no se pone los guayos para entrenar, su vida sigue ligada al deporte. “Igual estoy al lado de una cancha todos los días”, relató, observando a las jugadoras y al cuerpo técnico.

Este nuevo rol le ha permitido aprender sobre “lo que hay detrás del fútbol”, una perspectiva completamente diferente a la que tenía como jugadora. Gaitán reflexionó sobre su afortunada carrera internacional, que la llevó por Estados Unidos, cuna de la “disciplina” y España, las actuales campeonas del mundo; y México, donde han hecho un “trabajo muy bonito” con el fútbol femenino.

También habló de su decisión de regresar a Colombia en 2023 para jugar con Independiente Santa Fe. Vio ese momento como el “paso siguiente” para cumplir el “sueño” de jugar en su propio país, frente a su familia y amigos.

Finalmente, Gaitán hizo un llamado a no ver solo “la punta del iceberg” del éxito profesional. Insistió en la importancia de la “base y la estructura”, y la necesidad de prestar “mucha atención” a las “niñas y mujeres, empezando sus procesos” para garantizar el futuro del deporte.

Escuche la entrevista completa aquí:

