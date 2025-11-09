Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué le tememos tanto a la brujería?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Por qué ha sido tan estrecha esa relación entre religión, magia o hechicería y el poder?

Hace poco, un evento en Medellín sobre prácticas espirituales, memoria y conocimientos ancestrales, generó polémica. Sin embargo, este tipo de prácticas son bastante normales en el país.

¿Por qué ha sido tan estrecha esa relación entre religión, magia o hechicería y el poder?

Para este capítulo hablamos con el escritor Ricardo Silva Romero; con la periodista y fundadora de la revista Volcánicas, Matilde de los Milagros; con la docente e investigadora Rubiela Hernández; con la periodista, tarotista y astróloga Estefanía Meira; y con el escritor y antropólogo Esteban Cruz.

