Cartagena celebra sus fiestas de la Independencia

Este 11 de noviembre Cartagena de Indias celebra su grito de independencia y, en conmemoración, la ciudad tendrá su tradicional agenda festiva que incluye el desfile del bando que promete deslumbrar a los cartageneros y turistas con su puesta en escena, hasta el desfile náutico que contará con artistas de talla mundial, como Marc Anthony, Maluma, Carlos Vives y Kapo.

“El Festival Náutico será el gran evento que nos posicionará como destino de eventos de talla internacional. Esperamos más de mil embarcaciones los dos días y la presencia de tres Grammy como Marc Anthony, Maluma y Carlos Vives. La mayor parte de los turistas llegarán de Estados Unidos, México y Brasil. Estas cifras son producto de un fuerte trabajo de promoción internacional en 10 países y más de 8 ciudades”, indicó Liliana Rodríguez, presidenta de Corpoturismo.

Se espera la llegada de más de 109 mil pasajeros por vía aérea y una ocupación hotelera superior al 65%.

Los días cívicos serán el 11, el 13 y el 14 de noviembre; entre tanto, más de tres mil uniformados garantizarán la seguridad.