Ejército investiga el secuestro de cinco soldados en Tame, Arauca

El Ejército anunció que en hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento del posible secuestro por parte del GAO ELN frente Domingo Laín Sanz, de cinco soldados profesionales, orgánicos del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, quienes se encontraban en permiso y se movilizaban por vía terrestre en la ruta que conduce del municipio de Tame hacia la capital del departamento de Arauca, específicamente a la altura del sector de Flor Amarillo.

De acuerdo con información suministrada por el jefe de seguridad de la empresa de transporte Coopetran, los militares habrían sido interceptados por hombres armados mientras se desplazaban de civil en un vehículo de servicio público.

Los soldados se identifican como Andrés Felipe Muñoz, Sergio Muñoz, César Muñoz, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel Munive.

“Una vez conocida la situación, este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos interinstitucionales necesarios para establecer el paradero de los militares y lograr su pronta liberación.

El Ejército Nacional rechaza y condena de manera categórica este acto criminal, que vulnera los derechos fundamentales de quienes, aun estando en uso de su tiempo de descanso, continúan siendo servidores de la patria”, informaron.

