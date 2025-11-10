Fiscalía imputó 6 nuevos cargos a Nicolás Petro por el ‘Caso FUCOSO’

La Fiscalía General de la Nación imputó 6 nuevos cargos a Nicolás Petro por el ‘Caso FUCOSO’, relacionado con la celebración de contratos de atención a adultos mayores con la Gobernación del Atlántico.

La diligencia se realizó este lunes 10 de noviembre ante el juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel.

Al caso fueron vinculados funcionarios de la Gobernación del Atlántico, el representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por la supuesta apropiación de millonarios recursos públicos.

“Este acuerdo corrupto consistente entre ustedes, consistía en una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico, a favor de la Fundación ‘FUCOSO’, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, indicó la representante del ente investigador.

Los nuevos cargos que se adicionan al proceso del exdiputado del Atlántico son los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Los recursos de los contratos habrían sido “canalizados” a través de dinero en efectivo y cheques, que eran entregados en viviendas y lugares privados, para, según la Fiscalía, “evitar su trazabilidad”.

Le puede interesar: Fijan fecha para nueva imputación de Nicolás Petro: será el 10 de noviembre

“Los delitos se enmarcan dentro de lo que denominaremos el caso ‘FUCOSO’. Así, con relación a estos hechos jurídicamente relevantes, se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles: el interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, tráfico de influencias a título de autor interviniente”, dijo la fiscal Laborde.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

La diligencia se llevó a cabo después de que el Juzgado resolviera una recusación de la defensa del exdiputado del Atlántico, en la que el abogado Alejandro Carranza apuntó a una violación de garantías en el proceso.

En ese sentido, el juez determinó que no habían impedimentos y se continuó con la diligencia.