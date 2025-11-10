Gobernador de Bolívar critica a Mintic por no financiar el proyecto “Universidad Montes de María

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, cuestionó en las últimas horas la decisión del ministerio de las TIC de no financiar el proyecto de la Universidad Montemariana en el municipio de El Carmen de Bolívar que beneficiaría especialmente a víctimas del conflicto armado.

“Estoy decepcionado de la política porque se engaña a la gente y no se cumplen los compromisos, aún así no vamos a desistir”, dijo el mandatario bolivarense.

Arana recordó que el proyecto ya contaba con viabilidad técnica del Ministerio de Educación y reprochó que tras más de un año de trabajo, se frene su ejecución.

Por su parte, el ministerio de las TIC indicó que hasta la entrada en vigencia de la ley de garantías no contaba, entre otras cosas, con los elementos técnicos para la firma del convenio del proyecto.

“La documentación requerida para su verificación fue radicada por la Gobernación de Bolívar el 4 de noviembre, y tras su análisis preliminar se determinó que el proyecto aún no alcanza el nivel de maduración técnica exigido para avanzar en su viabilidad”, informó Mintic.

Entre tanto, el gobernador aseguró que continuará trabajando para hacer el proyecto realidad.