La UE y la CELAC reclaman la paz en Gaza y el acceso “inmediato” de ayuda humanitaria

La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) instaron este domingo a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso “inmediato y sin trabas” de la ayuda humanitaria.

“Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo”, sostiene la ‘Declaración de Santa Marta’, aprobada al término de la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad caribeña.

Se trata del punto 15 de un total de 52 que tiene la declaración, donde piden también que “se garantice un acceso inmediato y sin trabas, así como la distribución sostenida y a gran escala de la ayuda humanitaria hacia y dentro de Gaza”.

La letra pequeña del documento aclara, sin embargo, que Argentina, Ecuador y Paraguay se “desasocian” de este punto, mientras que Venezuela y Nicaragua lo hacen del conjunto de la declaración.

El bloque birregional expresa además su condena “inequívoca de los atentados terroristas” de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de “la escalada de violencia en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, tras el aumento de colonos, la expansión de los asentamientos ilegales y la operación militar de Israel”.

“Todas las partes deben cumplir con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”, señala el texto, donde la CELAC-UE también reafirman su compromiso “con la reconstrucción y la recuperación de Gaza”.

La IV Cumbre CELAC-UE reunió en Santa Marta a representantes de unos sesenta países de ambos lados del Atlántico, pero estuvo marcada por la notoria ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos.

Aunque inicialmente estaba previsto que se extendiera hasta el lunes, la cita concluyó de forma anticipada esta tarde.