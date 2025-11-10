Personería de Manizales recibió denuncia de presunto abuso sexual a menor de edad en una institución

Manizales

La Personería de Manizales confirmó que recibió una denuncia de un presunto abuso sexual de un menor de edad en una institución adscrita al ICBF. El menor se encuentra en una clínica de la ciudad en estado crítico. La familia ya presentó la denuncia a la Fiscalía General de la Nación.

“Inmediatamente establecimos comunicación con los familiares y verificamos todas las condiciones y circunstancias que rodearon el caso, también la activación de la ruta que el menor reciba la atención médica y psicológica. La denuncia fue presentada también por parte de la defensora de familia asignada al caso y el menor actualmente está recibiendo atención médica en un centro hospitalario de la ciudad. Tenemos planeadas unas actividades de verificación y cumplimiento de los requisitos y documentación legal para el funcionamiento de ese jardín”, dijo Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales.

El menor se encuentra en una clínica de la ciudad y es valorado por profesionales, además, se espera un dictamen de medicina legal que confirme la denuncia realizada por la familia.

Gallo comentó que ya se están adelantando inspecciones en terreno en el jardín para verificar las versiones de los denunciantes.

Hasta el momento el ICBF oficialmente no se ha referido a este presunto caso de abuso sexual de un menor en Manizales.