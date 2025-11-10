Pico y placa en Bogotá del 10 al 17 de noviembre: ¿Cómo funcionará la medida el lunes festivo?

El pico y placa en Bogotá es una medida que se implementó hace algunos años con el propósito de mejorar la movilidad y el tráfico de la capital.

El Decreto 003 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. establece algunas restricciones diarias para vehículos particulares y taxis.

Siendo así, los conductores deberán acatar las normativa; de no ser así podrían acarrear sanciones y multas económicas.

Pico y placa para esta semana del 10 al 16 de noviembre

La Alcaldía de Bogotá anunció que para esta semana del 10 al 16 de noviembre, las restricciones de movilidad para vehículos particulares por el pico y placa regirán de la siguiente manera:

Pico y placa para lunes 10 de noviembre:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para martes 11 de noviembre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para miércoles 12 de noviembre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para jueves 13 de noviembre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para viernes 14 de noviembre:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa para domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Esta medida aplica, para vehículos particulares, desde las 6:00 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

Le puede interesar: Así puede solicitar el permiso de pico y placa solidario en Bogotá en 2025: link y paso a paso

¿Cómo funcionará el pico y placa este lunes festivo, 17 de noviembre?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad este lunes festivo, 17 de noviembre se ejecutará la medida de pico y placa regional en la capital.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Vías por donde opera el pico y placa regional en Bogotá

Este lunes festivo, 13 de octubre, el pico y placa regional operará de la siguiente manera: