“Se cree el nuevo Bolívar y no lo es”: EE.UU. criticó nuevamente a Gustavo Petro

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió este lunes, 10 de noviembre, al creciente tono de confrontación entre Washington y el Gobierno de Gustavo Petro, y aseguró que para la administración del presidente Donald Trump, el narcotráfico “no es solo un asunto judicial, sino un problema de seguridad nacional”.

En declaraciones recientes, Landau respondió a los señalamientos del mandatario colombiano, quien ha acusado a Estados Unidos de promover una “campaña de desprestigio” en su contra, incluyendo señalando al senador Bernie Moreno.

“Como todos saben, no se puede creer en todo lo que se lee en los diarios, con todo respeto a los periodistas de la región. Lo que puedo decir es que el presidente Trump ha sido enfático en que el narcotráfico no debe continuar viéndose o en la onda como un asunto judicial, sino como un problema de seguridad nacional. Resulta lamentable escuchar las declaraciones del actual presidente de Colombia, quien se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar, aunque claramente no lo es”, expresó Landau.