Tren turístico del Valle del Cauca iniciará operación en 2026

La Gobernación del Valle y la Agencia Nacional de Infraestructura suscribieron un convenio en comodato para poner en marcha el proyecto del “Tren Turístico del Valle del Cauca”, que reactivará el servicio turístico de pasajeros entre el tramo Palmira y Buga.

“El Valle del Cauca es una de las regiones del país con mayor proyección económica y turística, que a través de la infraestructura concesionada ha generado desarrollo en los territorios. Celebramos que, con la entrega de esta locomotora, seguimos aportando para que muchos nacionales y extranjeros disfruten de la experiencia del retorno del tren a Colombia”, aseguró Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

La ANI le entregó en comodato a la Gobernación, una locomotora U10B, con el propósito de que el proyecto turístico inicie operaciones en el segundo semestre de 2026 y de esta manera reactivar el servicio para los locales y visitantes a la región con esta iniciativa.

De acuerdo con la ANI, actualmente el Gobierno administra 3 corredores férreos: Bogotá - Belencito, La Dorada - Chiriguaná, y Chiriguaná - Santa Marta, “los cuales e n total durante todo el 2025 ha movilizado más de 23 millones de toneladas de carga y 446.000 pasajeros”.