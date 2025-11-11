Dos presos se cosieron la boca para exigir traslados en una cárcel de Santander

El defensor de los Derechos Carcelarios en Santander, Hernando Mantilla, confirmó este martes, 11 de noviembre, para la W que dos internos llevan casi una semana con la boca cosida ante lo que podría denominarse como una “huelga”, en la que exigen el traslado hacia cárceles cercanas a sus familias.

“Bueno me informa el director de la cárcel que hace seis días aproximadamente dos internos entraron en una huelga de hambre, pues no es sencillamente que no reciban alimentos como tal, sino que se cosieron la boca, eso obviamente es muy delicado porque tiene que ver con derechos humanos propiamente dichos, sobre todo el derecho más fundamental de todos que es la vida”. Detalló Mantilla.

Los directivos de la cárcel ya manejan la situación con los protocolos de seguridad para los internos, quienes al parecer están siendo hidratados con sueros.

La solicitud de traslados fue remitida a la dirección nacional del Inpec, donde se espera una respuesta. El defensor confirmó hacia qué puntos del país piden ser trasladados los internos.

“Los internos piden el traslado a cárceles cercanas a la familia de ellos. Aquí el problema está en lo siguiente, yo soy testigo de eso porque he hecho cincuenta mil y una mil solicitudes de traslados de internos buscando lo que ellos también llaman el acercamiento familiar. Es muy fregado y desde varios puntos de vista que un interno esté en Bucaramanga y la familia esté como esos dos señores, la una en Villavicencio y la otra en Barranquilla, es difícil”.

En Santander, tal como lo confirmó Hernando Mantilla, son numerosas las solicitudes de traslado donde se cita lo dicho por la Corte Constitucional: el acercamiento familiar es una de las bases más sólidas para fortalecer la resocialización de los internos.

Esto dijo Hernando Mantilla a la W: