Israel demolió el túnel en el que Hamás tenía capturado al soldado Hadar Goldin en Gaza

El Ejército de Israel demolió el domingo, tras recuperar el cadáver del soldado secuestrado Hadar Goldin, el túnel desde el que milicianos de Hamás le capturaron el 1 de agosto de 2024, anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado este martes.

“Once años después del secuestrado de Hadar Goldin y sólo horas después de su retorno, las tropas de la Brigada Nahal desmantelaron la trampilla desde la que fue secuestrado”, recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas no detallaron si es el mismo túnel en el que las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperó el cadáver de Goldin este sábado. El domingo devolvió el cuerpo a la Cruz Roja y esta lo puso a disposición del Ejército israelí.

El 1 de agosto de 2014, Goldin participaba como soldado en la operación Margen Protector del Ejército israelí en Gaza, que se cobró la vida de más de 2.000 palestinos.

A las 9.05 de la mañana, cuando acababa de comenzar una tregua humanitaria de 72 horas en Gaza, un grupo de milicianos salieron del túnel ahora detonado y mataron a Goldin y otros dos soldados, llevándose el cuerpo del primero dentro del subterráneo.

El soldado fallecido estuvo secuestrado en Gaza 11 años desde entonces, mientras su familia ha denunciado en los últimos días el abandono total de su rescate.

Su madre, Leah Goldin, llegó a asegurar que su cadáver podría haber sido rescatado de Gaza durante la pandemia de Covid-19 al ser intercambiado por vacunas para la población de este territorio, algo que no llegó a ocurrir.

Tras la entrega del cuerpo de Goldin, en Gaza quedan los de otros cuatro secuestrados, todos ellos el 7 de octubre de 2023, durante el ataque de los milicianos gazatíes ese día.

