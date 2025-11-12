Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Malambo, Atlántico

Barranquilla

Unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan las investigaciones sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado e incinerado en jurisdicción de Malambo, Atlántico.

Al parecer, se trataría de un sujeto de 31 años que había sido reportado como desaparecido la semana anterior.

Las primeras hipótesis apuntan a que sería el ciudadano Ricardo Andrés Pérez Tapias, quien, según las versiones que se han conocido, salió de su vivienda el pasado sábado 8 de noviembre en el municipio y se encontraba desaparecido.

El cuerpo fue hallado en el arroyo San Blas, a la altura del barrio Villa Aida de la jurisdicción, este 11 de noviembre.

El hecho generó una fuerte conmoción en la población, debido a que la víctima fue encontrada en una zona enmontada.

Hasta el momento, no se conocen los móviles del crimen.