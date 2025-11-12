De La Guajira al Amazonas en segundos, Renting Colombia recorre el país con apoyo de la IA

Colombia

Las formas de producir contenido están cambiando a gran velocidad. Las grandes producciones que antes requerían semanas de rodaje, desplazamientos de equipos y altos presupuestos, hoy pueden realizarse en tiempo récord gracias a la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología, que ya transforma industrias como la música, el cine y el diseño, empieza a abrirse paso con fuerza en el mundo de la comunicación y el marketing.

En Colombia, un ejemplo reciente de esta tendencia lo protagoniza Renting Colombia, una empresa reconocida por ofrecer soluciones de movilidad empresarial, que decidió realizar su más reciente campaña de marca utilizando exclusivamente inteligencia artificial para la generación de imágenes. El objetivo: mostrar que detrás de las grandes empresas que impulsan el tejido productivo del país, hay un aliado que las acompaña en cada kilómetro. “Queríamos mostrar cómo somos un aliado estratégico para empresas de todas las industrias, facilitando la movilidad de carga y soluciones, con una operación que también alcanza zonas de difícil acceso en el país”, explicó Ana María Medina, directora de mercado, experiencia y producto.

Bajo la declaración “Estar cerca para llegas más lejos” se desarrolla un viaje por las carreteras del país, donde los vehículos de su flota atraviesan paisajes icónicos, lugares llenos de vida y escenarios que reflejan la diversidad de Colombia. Desde rutas costeras bañadas por el mar hasta tramos montañosos que serpentean entre páramos, la campaña busca transmitir que la compañía está presente en cada rincón donde las empresas desarrollan su actividad. Más que mostrar vehículos, la producción pone en escena el papel de Renting Colombia como un aliado clave que respalda a las organizaciones que mueven la economía, reforzando la idea de que detrás de cada trayecto hay innovación, respaldo, compromiso y un propósito: avanzar. El resultado: una campaña que integró tecnología, emoción y propósito, mostrando de manera efectiva cómo la innovación puede aplicarse a la comunicación corporativa. La producción logró recrear con precisión escenarios y paisajes del país, transmitiendo el mensaje central de la marca sin perder su identidad y coherencia.

La apuesta no fue menor. Aunque algunas marcas han explorado recursos audiovisuales con IA, Renting Colombia asegura que esta es la primera producción en su sector que recorre el país de punta a punta con esta tecnología, recreando carreteras, pueblos y paisajes colombianos con un nivel de detalle que sorprendió incluso a su propio equipo. “Queríamos que la gente sintiera que reconocía esos lugares, que dijera: yo he pasado por esa vía”, explica Ana María Medina.

La decisión de trabajar con IA respondió a dos motivaciones claras: lograr en tiempo récord lo que una producción tradicional tardaría meses y optimizar el presupuesto sin sacrificar calidad. Para ello, la empresa se apoyó en aliados especializados como Macarena y Melborp, quienes trabajaron junto al equipo de marca para alimentar al software con imágenes reales del país y guiarlo en la creación de escenas fieles a la geografía y cultura colombiana. Porque la tecnología no juega sola. Detrás hubo un equipo humano que definió la estrategia, escribió el guion, realizó la edición, la musicalización y la locución. “La IA es una herramienta poderosa, pero necesita dirección. No sustituye el talento, lo potencia”, afirma Ana María Medina.

El mayor reto creativo fue lograr que la IA entendiera las particularidades de las carreteras colombianas y las diferencias sutiles de la flota de Renting Colombia frente a modelos usados en otros países. El resultado es una pieza que combina innovación tecnológica con identidad local, y que marca un precedente para futuras producciones en el sector.

Para la compañía, esta campaña es también una reflexión sobre el futuro de la publicidad. “La inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en el marketing. No para reemplazarnos, sino para abrir nuevas posibilidades y nuevos roles. Nos esperan años maravillosos para la creatividad”, concluye Ana María Medina.

En un mercado cada vez más competitivo, Renting Colombia demuestra que la innovación no solo está en los vehículos que pone en las calles, sino también en la forma de contar las historias que los conectan con el país.