Ecopetrol designó a nuevo presidente ejecutivo de Hidrocarburos y director de Cumplimiento

En sesión del martes 11 de noviembre, la Junta Directiva de Ecopetrol, asignó nuevos roles dentro de su estructura organizacional y ajustes en la alta gerencia de la compañía.

De acuerdo Ecopetrol, el primer cambio es el de Juan Carlos Hurtado Parra, quien fue designado como vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos, por lo que dejará el cargo que venía desempeñando como vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción.

El nuevo encargado del área de Hidrocarburos cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de petróleo, gas y energía y es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos de la Universidad del Rosario y un MBA International en Oil & Gas Management de la Universidad de Dundee.

Por otra parte, el nuevo director Corporativo de Cumplimiento será Rodolfo Mario García Paredes, abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Cuenta con más de 25 años de experiencia y dentro de la compañía ha ocupado cargos, en la Vicepresidencia Corporativa Jurídica y Secretaría General de Ecopetrol S.A., gerente Jurídico de Hidrocarburos, gerente de Asesoría Jurídica de Exploración, gerente Jurídico de Nuevos Negocios y Corporativo, en varias oportunidades se ha desempeñado como encargado de la Vicepresidencia Corporativa Jurídica y de la Secretaría General.

Finalmente, Rafael Ernesto Guzmán Ayala, quien venía desempeñándose como vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos, asumirá nuevos desafíos profesionales dentro del Grupo Ecopetrol.