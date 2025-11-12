El Comité Intergremial de Caldas pide transparencia en el proceso del proyecto Aerocafé

Manizales

El Comité Intergremial de Caldas manifestó su respaldo al proyecto Aeropuerto del Café y reiteró la importancia de garantizar la transparencia, claridad y pluralidad en el proceso licitatorio que, actualmente, se adelanta para la ejecución de la obra.

De acuerdo con la Unidad Técnica de Aerocafé, la licitación estará activa hasta el 14 de noviembre, momento en el que se analizarán los oferentes para la posterior adjudicación que se espera se de en diciembre.

Comunicado de los gremios

A través de un comunicado, el sector gremial destacó que Aerocafé es una iniciativa clave para la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico del Eje Cafetero y del país, razón por la cual insistieron en la necesidad de preservar la confianza en el proceso de contratación, así lo destacó la directora del Comité, Mónica Londoño.

“Nos preocupa cualquier situación que pueda afectar la transparencia, la competencia o la continuidad del proceso licitatorio. La pérdida de confianza o la falta de pluralidad de proponentes podría comprometer la materialización de la obra y el anhelo histórico de contar con un aeropuerto competitivo para la región”, señaló el Comité Intergremial.

¿Qué pasa si no se adjudica el contrato?

La líder gremial advirtió que la no adjudicación del contrato antes de finalizar el año podría generar la devolución de recursos al Tesoro Nacional, lo que afectaría el avance del proyecto.

“En consecuencia, si el proceso es declarado desierto o el contrato no se adjudica antes de finalizar 2025, parte de estos recursos deberá devolverse a la Nación”, explicó la dirigente gremial.

El comité hizo un llamado a las entidades responsables para que el proceso avance con todas las garantías, evitando retrasos que pongan en riesgo la financiación y el gran anhelo de la región de tener un aeropuerto funcional y de nivel internacional.