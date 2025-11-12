El ministro israelí de Asuntos Estratégicos presentó su dimisión a Benjamín Netanyahu

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos y jefe de las negociaciones para la liberación de los rehenes, Ron Dermer, presentó este martes su carta de dimisión al primer ministro, Benjamín Netanyahu, según informan medios israelíes.

“He prorrogado mi mandato en dos ocasiones, con su aprobación. La primera, para colaborar con usted en la eliminación de la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares militares de Irán, y la segunda, para poner fin a la guerra en Gaza en los términos establecidos por Israel y para el regreso de nuestros rehenes a sus hogares”, reza la misiva, compartida por el canal israelí N12.

“Ahora nos encontramos en una posición victoriosa que puede dar paso a una nueva era de seguridad, prosperidad y paz”, señaló Dermer a Netanyahu, alabando el “liderazgo sólido y experimentado” del mandatario desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre y durante la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 69.100 muertos en el enclave.

Dermer es considerado como uno de los asesores más cercanos del primer ministro. Durante su cargo gestionó una amplia gama de asuntos diplomáticos, incluyendo las relaciones con Estados Unidos, las negociaciones sobre los rehenes durante la guerra de Gaza y las relaciones de Israel con sus vecinos árabes.

Según reporta el diario israelí The Times of Israel, cederá algunas de sus responsabilidades al embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

El mismo medio recoge que si bien dejará el Gobierno, Dermer seguirá involucrado en los esfuerzos para ampliar los Acuerdos de Abraham y actuará en ocasiones como enviado especial de Netanyahu.

“He tenido y sigo teniendo muchas diferencias de opinión con Ron Dermer, pero nunca he dudado de que sea sionista y patriota, y que desee lo mejor para el país”, compartió en su cuenta de X al conocer la noticia de su dimisión Yair Lapid, líder de la oposición.

Este lunes se cumplió un mes desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes y los continuos ataques israelíes en la Franja.

Escuche W Radio en vivo aquí: