Envían a la cárcel a un profesor por presuntamente acosar sexualmente a 13 estudiantes en Córdoba

Montería

Un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un docente identificado como Fernando de Jesús Mesino Sánchez, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual agravado.

Según la investigación, el profesor de 56 años, al parecer, habría aprovechado su condición para intimidar a las víctimas con intervenir en sus resultados escolares.

“Para el 13 de mayo de 2025, trece mujeres han señalado al profesor Fernando de Jesús Mesino Sánchez, quien dicta las clases de Química y Biología en los grados 9,10 y 11, como la persona que, valiéndose de su superioridad de profesor a alumna, desplegó comportamientos y comentarios inapropiados, miradas lascivas como guiños de ojo, miradas sugestivas sobre la vestimenta o partes de cuerpo, las piernas y los pechos; palabras inadecuadas con doble sentido como amor, bebé…”, relató la Fiscalía en medio de la audiencia de imputación de cargos.

Asimismo, el ente investigador reveló que una de las víctimas describió que “me miraba mucho las piernas, me reparaba el cuerpo y una vez le iba a meter la mano a una compañera por debajo de la falda (…) Nos amenazaba diciéndonos que íbamos a perder el periodo si decíamos algo y que nunca nos iban a creer”.

De acuerdo con lo establecido por Fiscalía, las víctimas serían menores entre los 14 y 16 años. Las referenciadas conductas se habrían registrado entre los meses de marzo y septiembre de 2025.

“Las agresiones, presuntamente, fueron cometidas en espacios académicos y, generalmente, cuando las estudiantes se encontraban con él, en los pasillos del centro educativo”, puntualizó el ente investigador.

Mesino Sánchez fue capturado por miembros de la Policía en Montelíbano, sur de Córdoba, el pasado 10 de noviembre. El docente no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.