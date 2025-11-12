Esta es la propuesta de Tigo y Movistar de condicionamientos para integrarse: la SIC lo estudia

En 10 días la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que tomar una importante decisión: si aprueba, rechaza o condiciona la integración entre Tigo y Movistar.

El asunto está siendo estudiado por esa entidad y es un tema espinoso dado que el Gobierno tiene participación minoritaria en Movistar y el presidente se ha pronunciado sobre los monopolios: “La SIC tiene la indicación del presidente de atacar toda formación monopólica y de carteles, en el mundo empresarial colombiano”, escribió en sus redes sociales.

Conocimos que estas dos empresas ya mandaron dos propuestas de condicionamiento. En la primera señalaron que le venderían el roaming nacional a empresas como WOM (que no tienen antenas y debe pagar por el uso a los otros operadores) a 1.6 pesos el megabyte. La SIC prácticamente los regañó tras esa propuesta y conocimos que enviaron una nueva propuesta diciendo que entonces le bajan a 1.4 pesos el megabyte.

Suena un asunto muy técnico, pero es el corazón de lo que están definiendo estos últimos días sobre este asunto que cambiaría el mercado de telefonía del país.

Entre tanto, la propuesta también hay otros condicionamientos como la vigencia, entre otros, pero el precio es el meollo del asunto pues se podría configurar un duopolio en el país con Claro y Movistar - Tigo.