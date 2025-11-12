Jaguares de Córdoba empató con Cúcuta y confirmó su ascenso: jugará la Liga BetPlay 2026

Montería

El empate 2-2 ante el Cúcuta Deportivo en la noche del 11 de noviembre selló el ascenso de Jaguares de Córdoba a la primera categoría del fútbol profesional colombiano, luego de permanecer un año en la B, donde el equipo monteriano se hace inalcanzable en reclasificación y por haber ganado el primer torneo del 2025. El encuentro deportivo se dio en el estadio General Santander (Cúcuta).

“Jaguares descendió un 14 de noviembre de 2024, y ya el 11 de noviembre de 2025 consigue el ascenso con este empate ante Cúcuta. El ascenso se da porque el equipo ha sido el que más puntos ha sumado en el año, solo Cúcuta lo podía alcanzar o sobrepasar, pero con la sumatoria de un punto ya lo deja colgado. Entonces, hay una norma que dice que los equipos que hayan sido campeones y son primero y segundo en reclasificación, ascienden directamente sin que se haya terminado el campeonato”, informó a La W, Luis Amaris, jefe de comunicaciones de Jaguares de Córdoba.

De acuerdo con lo indicado, en reclasificación el equipo monteriano ha logrado 93 puntos y actualmente estarían buscando el segundo título del año. Los felinos se medirán nuevamente ante el Cúcuta Deportivo, esta vez en el estadio Jaraguay de la capital cordobesa el próximo 15 de noviembre a las 4:00 p.m.

“Si Jaguares gana, que es la aspiración, ya sería el primero del cuadrangular y va en busca del segundo título del año; otra intención que tiene el equipo en este segundo semestre del 2025”, agregó Amaris.

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, celebró el ascenso de los dirigidos por Álvaro Hernández y destacó que ahora el equipo “volverá a rugir en la A”.

“Hoy Jaguares demuestra resiliencia, carácter y corazón. Cayeron, se levantaron y hoy regresan a la primera división. Felicitaciones a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición celeste. ¡Montería vuelve a rugir en la A!”, expresó el mandatario municipal.

Mientras, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó que “su esfuerzo, disciplina, y corazón nos devuelven a la élite del fútbol colombiano”.

Según los datos históricos, con este desempeño el equipo celeste iguala la campaña del Tolima en el año de 1994.