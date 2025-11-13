279 migrantes repatriados , entre ellos 14 niños, llegan a Venezuela desde Estados Unidos. Foto: EFE.

Un total de 279 migrantes retornaron este miércoles a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos catorce niños, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que entre los retornados -además de los niños- había 218 hombres y 47 mujeres.

Según la nota oficial, se trata del vuelo número 85 de venezolanos repatriados, la mayoría desde Estados Unidos, que aterriza en el país en lo que va de año.

Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada) y de la Policía Nacional.

El Ministerio de Interior y Justicia explicó que los venezolanos que retornan son entrevistados para “revisar sus casos”, reciben atención médica y, posteriormente, son trasladados a sus hogares “por los órganos de seguridad”.

El sábado, regresó al país suramericano un grupo de 200 migrantes repatriados desde EE.UU., según informó en Instagram la cartera de Estado.

Estos vuelos, de acuerdo al Ejecutivo de Nicolás Maduro, forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El plan se retomó en febrero de este año, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

