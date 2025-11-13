Deportes

Cristiano Ronaldo, expulsado ante Irlanda por propiciar un codazo en la espalda de un rival

El portugués vio la primera tarjeta roja de su carrera profesional con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo durante el encuentro ante Irlanda tras recibir una tarjeta roja. FOTO: Liam McBurney/Getty Images

EFE

Fabian Macias

Cristiano Ronaldo fue expulsado en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, con el 2-0 en el marcador, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.

El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le enseñó a Ronaldo la roja directa. No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia.

Tras su expulsión, Portugal no consiguió revertir el marcador y finalmente fue derrotado por 2-0 en el Aviva Stadium de Dublín. Con este resultado, Portugal es líder de grupo con 10 puntos, dos por encima de Hungría, que posee 8 unidades y se encuentra en zona de repechaje.

Observe el momento de la expulsión de Cristiano Ronaldo:

