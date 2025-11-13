Cruz Azul confirmó el parte médico de Kevin Mier, ¿se pierde el Mundial 2026?

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, sale en camilla tras lesionarse en el encuentro ante Pumas de la UNAM. FOTO: Cesar Gómez/Getty Images / Jam Media

Malas noticias para Kevin Mier, el arquero colombiano de 25 años sufrió una grave lesión luego de una entrada de un rival en medio del compromiso entre Cruz Azul y Pumas.

El parte médico lo confirmó el equipo mexicano: “CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla”.

🚨 INHABILITACIÓN YA 🚨



Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️ pic.twitter.com/Vh9p9jbxGu — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 9, 2025

Asimismo, confirmaron que deberá ser operado “nuestro arquero será cometido este 13 de noviembre a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.

Recordemos que Kevin Mier ha sido llamado en diferentes ocasiones en los procesos de convocatoria para la Selección Colombia comandada por Néstor Lorenzo, definitivamente era uno de los jugadores con altas probabilidades de ser llamado para integrar el plantel que asumirá la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, así que no solo deberá ponerse a punto para retornar al rentado mexicano, sino que probablemente no pueda disputar la máxima cita orbital.