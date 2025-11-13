Juan Camilo Zuluaga es el nuevo contralor de Bogotá

Bogotá

Este jueves la Plenaria del Concejo de Bogotá eligió a Juan Camilo Zuluaga como nuevo contralor de Bogotá en reemplazo de Julián Ruíz.

Juan Camilo Zuluaga es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, tiene una especialización en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España. Nacido en Tumaco y egresado del colegio Los Amigos de la Ciencia.

El abogado tiene experiencia como secretario privado y abogado de la Contraloría General y fue contratista en la Registraduría y en la Agencia Nacional de Tierras.

Zuluaga es cercano al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Además, tal y como se expuso en el Reporte Coronell, Zuluaga habría publicado dos libros, pero con inteligencia artificial lo que le sirvió para sumar puntos adicionales.

Así fue la votación en el Concejo de Bogotá:

Juan Camilo Zuluaga obtuvo 40 votos

Verónica Peláez obtuvo 2 votos

Luis Fernando Bueno González 0 votos

Entren tanto, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, votó en blanco. También, la concejal Heidy Sánchez se retiró de la sesión virtual y la cabildante Donka Atanassova presentó excusa.