MinEducación pidió PMU por hechos violentos en la Universidad del Atlántico

Barranquilla

El Ministerio de Educación pidió la instalación de un Puesto de Mando Unificado nacional ante los hechos violentos que se han registrado en la Universidad del Atlántico.

De acuerdo con el ministro Daniel Rojas, existen denuncias sobre el ingreso de personas ajenas a la institución que han utilizado armas al interior del alma mater.

Por la situación, Rojas solicitó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernación del Atlántico, Fiscalía y Personería Distrital, instalar un PMU para atender la situación.

“Videos y testimonios de estudiantes en la U del Atlántico indican que, presuntamente, personas ajenas a la universidad han ingresado armadas a violentar a estudiantes y profesores reunidos en la asamblea multiestamentaria”, dijo el ministro.

Por otro lado, el Ministerio confirmó que, adelantan una estrategia para intervenir en la universidad, tras los hechos presentados, que incluyeron denuncias de estudiantes sobre la presencia de sujetos que, al parecer, hicieron disparos al aire en el centro académico.

“Ante este hecho deleznable, además he dado instrucciones a la subdirección de inspección y vigilancia de hacer uso de todas las herramientas legales y constitucionales que tiene el Ministerio de Educación para intervenir, con la fuerza que nos permita la norma y respetando el debido proceso; en aras de consolidar la democracia universitaria, materializar el derecho a la educación y salvaguardar la integridad de estudiantes y profesores”, señaló.