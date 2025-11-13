Mulino: Panamá no presta su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela
El presidente de Panamá dijo que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves 13 de noviembre que su país se esté prestando para algún “acto hostil contra Venezuela”, y aseguró que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales con en el país norteamericano.
“Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo”, declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
EE.UU. mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, pero el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.
Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -con más de cuatro mil marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica el pasado martes.
